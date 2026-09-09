Informations pratiques

Troyes

Nuits de Champagne // FFF

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 32 – 32 – 32 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 20:30:00

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

Le 31 octobre 2025 F.F.F. remet à nouveau les pendules du groove à l’heure avec U SCREAM, suite directe d’I SCREAM, toujours réalisée en compagnie de Dimitri Tikovoi (The Libertines, Placebo). Plus chaud, plus dense, plus sauvage, U SCREAM est un appel à la transe, à la sueur, à la reconquête, alternant P-Funk psychédélique, M-Funk lourd et tranchant et hymne déjà culte. Réussite totale, U SCREAM confirme le retour en FFForce de l’un des meilleurs groupes live de l’hexagone, prêt à reprendre ce qui lui appartient la scène, les corps, les âmes. Ce sera chose faite en 2026 lors de la nouvelle tournée du groupe à travers toute la France. .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Nuits de Champagne // FFF Troyes a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne