UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Troyes

Nuits de Champagne // FFF Troyes

lundi 19 octobre 2026 · Troyes

Nuits de Champagne // FFF Troyes

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Théâtre de Champagne
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
32 32 32 Tarif de base plein tarif

Troyes

Nuits de Champagne // FFF

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 32 – 32 – 32 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 20:30:00
fin : 2026-10-19

Date(s) :
2026-10-19

Le 31 octobre 2025 F.F.F. remet à nouveau les pendules du groove à l’heure avec U SCREAM, suite directe d’I SCREAM, toujours réalisée en compagnie de Dimitri Tikovoi (The Libertines, Placebo). Plus chaud, plus dense, plus sauvage, U SCREAM est un appel à la transe, à la sueur, à la reconquête, alternant P-Funk psychédélique, M-Funk lourd et tranchant et hymne déjà culte. Réussite totale, U SCREAM confirme le retour en FFForce de l’un des meilleurs groupes live de l’hexagone, prêt à reprendre ce qui lui appartient la scène, les corps, les âmes. Ce sera chose faite en 2026 lors de la nouvelle tournée du groupe à travers toute la France.   .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuits de Champagne // FFF Troyes a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Troyes (Aube)