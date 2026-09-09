Nuits de Champagne // Luiza + Mentissa Troyes
vendredi 23 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Nuits de Champagne // Luiza + Mentissa
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Tarif : 32 – 32 – 32 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
>> LUIZA
La musique de Luiza est une célébration de la vie et une ode à la féminité. Née à Rennes d’une mère brésilienne et d’un père français, elle grandit dans un univers où l’art et la musique font partie du quotidien. Formée au conservatoire de Rennes, elle nourrit ensuite son parcours de voyages et de rencontres, entre le Brésil, Paris, La Réunion et différentes scènes à travers le monde. Elle collabore avec plusieurs artistes comme Fakear, Mahom ou Flavia Coelho, sort un EP dub avec Khoe Wa et se fait remarquer lors d’un passage à Taratata avec Féfé.
Depuis un an, Luiza fait danser les foules avec son trio sur scène et séduit un public toujours plus large. Repérée par Radio Nova lors des Bars en Trans, elle assure également les premières parties des Zoufris Maracas, de Fatoumata Diawara à l’Olympia et de Ladaniva au Bataclan. Son premier EP Fantastik (février 2024), réalisé avec plusieurs collaborateurs dont Louis Thomas (Ladaniva), accompagne l’essor de titres comme Demain Demain ou Oxala . Elle marque aussi les esprits avec Soleil Bleu (avec le duo Bleu Soleil), un morceau reggae devenu viral, annonçant un premier album lumineux.
>> MENTISSA
Celles et ceux qui ont vu Mentissa en concert ne seront pas surpris l’interprète de Et Bam à la voix bouleversante peut se transformer en bête de scène pop vitaminée si le tempo s’accélère ! C’est cette Mentissa version dancefloor qui fait son retour avec Désolée , et l’on se plaît à imaginer une sorte de Chappell Roan Belge ayant croisé une ligne de basse version French Touch. Le résultat ? Un hymne décomplexé et euphorisant qui fera danser les foules dès l’automne 2026 dans toute la France et plus encore ! .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Nuits de Champagne // Luiza + Mentissa Troyes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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