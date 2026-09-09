Informations pratiques

Troyes

Nuits de Champagne // Pink Martini

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : 43 – 43 – 43 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 20:30:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Voici 3 décennies que le groupe issu de Portland tourne dans le monde entier. Formé en 1994, Pink Martini est un groupe américain composé d’une dizaine de musiciens. Leur premier album sorti en 1997, intitulé Sympathique , est double disque d’or. Emmené par la chanteuse China Forbes et le pianiste Thomas M.Lauderdale, Pink Martini séduit la France grâce à son titre Sympathique aussi communément appelé Je ne veux pas travailler reprenant des vers de Guillaume Apollinaire. La voix suave de China se mêle parfaitement aux différentes influences empruntées par le groupe, qui sont aussi bien la musique cubaine, que le jazz, le lounge ou le music-hall français.Après s’être produits à l’Olympia, au Grand Rex et dans les festivals tels que Les Nuits de Fourvière et Jazz in Marciac en 2023, le groupe fait son retour en France. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Nuits de Champagne // Pink Martini Troyes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne