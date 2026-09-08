Informations pratiques

Troyes

Nuits de Champagne // Sinclair

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 32 – 32 – 32 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

En 2026 une nouvelle ère s’annonce pour Sinclair, plus lumineuse et intense que jamais. Après une Cigale complète en 2025 et une première série de concerts couronnée de succès, l’artiste reprend la route début mars et dévoile sa nouvelle tournée en lancement dès l’été prochain LUMIÈRE, avec un passage très attendu au Zénith de Paris le 25 novembre 2026. Entouré de ses cinq musiciens hors pair, Sinclair mêle avec brio ses titres incontournables et ses nouvelles compositions dans un show énergique, mature et profondément groovy, porté par une voix toujours plus affirmée. Le funk reste au cœur de son ADN, mais s’ouvre à une palette sonore plus large, où se croisent nuances soul, pop, rock et sonorités modernes. Plus qu’une nouvelle tournée, LUMIÈRE affirme le renouveau d’un artiste libre, inspiré et incandescent. .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuits de Champagne // Sinclair Troyes a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne