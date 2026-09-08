Nuits de Champagne // Sinclair Troyes
samedi 24 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Nuits de Champagne // Sinclair
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Tarif : 32 – 32 – 32 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
En 2026 une nouvelle ère s’annonce pour Sinclair, plus lumineuse et intense que jamais. Après une Cigale complète en 2025 et une première série de concerts couronnée de succès, l’artiste reprend la route début mars et dévoile sa nouvelle tournée en lancement dès l’été prochain LUMIÈRE, avec un passage très attendu au Zénith de Paris le 25 novembre 2026. Entouré de ses cinq musiciens hors pair, Sinclair mêle avec brio ses titres incontournables et ses nouvelles compositions dans un show énergique, mature et profondément groovy, porté par une voix toujours plus affirmée. Le funk reste au cœur de son ADN, mais s’ouvre à une palette sonore plus large, où se croisent nuances soul, pop, rock et sonorités modernes. Plus qu’une nouvelle tournée, LUMIÈRE affirme le renouveau d’un artiste libre, inspiré et incandescent. .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Nuits de Champagne // Sinclair Troyes a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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