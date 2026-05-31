Nuits des Concerts de Porquéricourt, Pourquéricourt, Porquéricourt
Nuits des Concerts de Porquéricourt, Pourquéricourt, Porquéricourt vendredi 3 juillet 2026.
Nuits des Concerts de Porquéricourt 3 et 4 juillet Pourquéricourt Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Le festival des Nuits des Concerts fête son 10e anniversaire les vendredi 3 et samedi 4 juillet !
Avec Les Négresses Vertes, Mister Cover, Louise contre attaque, Mister Java, Fred chante Renaud, Charlotte,
Et VOUS !!!
Pourquéricourt Porquéricourt Porquéricourt 60400 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ndcfestival.fr/ »}]
Avec Les Négresses Vertes, Mister Cover, Louise contre attaque, Mister Java, Fred chante Renaud, Charlotte,
DR
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