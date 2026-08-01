Nuits des étoiles à Saint-Clément-sur-Guye Salle communale Saint-Clément-sur-Guye

Informations pratiques

Saint-Clément-sur-Guye

Nuits des étoiles à Saint-Clément-sur-Guye

Salle communale Rue de la PORAIRE dans le bourg Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-19

Découverte et observation du ciel étoilé avec le club ASTROLAB EN CLUNYSOIS, avec la participation de la société Astronomique de Saône et Loire et du Comité de Liaison Enseignants Astronomes. .

Salle communale Rue de la PORAIRE dans le bourg Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 06 53 70 luc.jm.levasseur@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuits des étoiles à Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye a été mis à jour le 2026-08-13 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II