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Nuits des étoiles à Saint-Clément-sur-Guye Salle communale Saint-Clément-sur-Guye

mercredi 19 août 2026 · Salle communale · Saint-Clément-sur-Guye

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Salle communale
Adresse
Rue de la PORAIRE dans le bourg
Ville
71460 Saint-Clément-sur-Guye
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Clément-sur-Guye

Nuits des étoiles à Saint-Clément-sur-Guye

Salle communale Rue de la PORAIRE dans le bourg Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-19

Découverte et observation du ciel étoilé avec le club ASTROLAB EN CLUNYSOIS, avec la participation de la société Astronomique de Saône et Loire et du Comité de Liaison Enseignants Astronomes.   .

Salle communale Rue de la PORAIRE dans le bourg Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 06 53 70  luc.jm.levasseur@gmail.com

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English :

L’événement Nuits des étoiles à Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye a été mis à jour le 2026-08-13 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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