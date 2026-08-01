Nuits des étoiles à Saint-Clément-sur-Guye Salle communale Saint-Clément-sur-Guye
mercredi 19 août 2026 · Salle communale · Saint-Clément-sur-Guye
Informations pratiques
Saint-Clément-sur-Guye
Nuits des étoiles à Saint-Clément-sur-Guye
Salle communale Rue de la PORAIRE dans le bourg Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19
Découverte et observation du ciel étoilé avec le club ASTROLAB EN CLUNYSOIS, avec la participation de la société Astronomique de Saône et Loire et du Comité de Liaison Enseignants Astronomes. .
Salle communale Rue de la PORAIRE dans le bourg Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 06 53 70 luc.jm.levasseur@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuits des étoiles à Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye a été mis à jour le 2026-08-13 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II