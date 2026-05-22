Concremiers

Nuits des étoiles

Route du Blanc Concremiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Organisé par le comité des fêtes de Concremiers Venez profiter d’un matériel optique de qualité pour observer le ciel, exposition et restauration sur place au stade de Concremiers; Vendredi soir spectacle de danse et samedi soir concert chanteur live.

Au stade Le Comité des fêtes organise la Nuit des Etoiles en partenariat avec l’Association Partages Etoilés. Ces passionnés vous accompagneront dans cette observation avec installation de télescope. Plateau repas et buvette sur place. Vendredi soir Spectacle de dans de l’Association Vaitiare I Tahiti Ori Tahiti; Samedi soir Concert interactif avec Stéphane Querioux. Observation du ciel à la nuit avec un instrument de 400 mm, un instrument de 300 mm, 2 instruments de 200 mm à disposition du public avec l’assistance d’un opérateur. .

Route du Blanc Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Come and enjoy quality optical equipment to observe the sky, exhibition and small catering on site.

L’événement Nuits des étoiles Concremiers a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne