Les ruches de Salleron

Concremiers Indre

Venez à la rencontre d’un apiculteur de Brenne, présentation de la structure, visite des ruches, puis de l’atelier la miellerie .

Eric Degorce a repris l’exploitation familiale depuis 1990. Il nous présentera ses miels aux textures différentes: miel de printemps et d’été issus du travail de ses ouvrières, les abeilles. Ces insectes fragiles sont rassemblés dans des centaines de ruches et butinent fleurs de colza ou d’arbres fruitiers dans les champs alentours. Il valorise sa production dans des pains d’épices mais aussi des bougies en cire dont nous expliquera aussi comment se déroule l’extraction du miel. .

Come and meet a beekeeper from Brenne, presentation of the structure, visit of the hives, then of the workshop la miellerie .

