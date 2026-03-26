NUITS DES ETOILES MAIRIE de Ste Marie Saint-Saulge
NUITS DES ETOILES MAIRIE de Ste Marie Saint-Saulge vendredi 21 août 2026.
NUITS DES ETOILES
MAIRIE de Ste Marie 1, le Bourg Saint-Saulge Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 23:59:00
Date(s) :
2026-08-21
Festival des étoiles en Cœur de Nièvre
Soirée Astronomie Voyage au cœur des étoiles ✨
Plongez dans une soirée magique sous la voûte céleste et laissez-vous emporter par la beauté de l’univers. Accompagnés par des passionnés d’astronomie, vous apprendrez à reconnaître les constellations, à percer les mystères des planètes et à observer les merveilles du ciel à travers des télescopes.
Au programme conférence sur le soleil et sur les étoiles avant l’initiation à l’observation des étoiles, découverte des secrets du cosmos, moments d’émerveillement partagés et ambiance conviviale sous le ciel nocturne. Que vous soyez curieux, amateur ou simple rêveur, cette soirée promet une expérience inoubliable entre science, contemplation et poésie.
Observation au télescope
Découverte des constellations
Exploration de la Lune et des planètes
Moments d’émerveillement et d’échanges
Préparez-vous à lever les yeux… et à voyager au-delà des étoiles. .
MAIRIE de Ste Marie 1, le Bourg Saint-Saulge 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 25 74 ot.coeurdenievre@gmail.com
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English : NUITS DES ETOILES
L’événement NUITS DES ETOILES Saint-Saulge a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Coeur de Nièvre
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