NUITS DES ETOILES MAIRIE de Ste Marie Saint-Saulge

NUITS DES ETOILES

MAIRIE de Ste Marie 1, le Bourg Saint-Saulge Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 23:59:00

Date(s) :

2026-08-21

Festival des étoiles en Cœur de Nièvre

Soirée Astronomie Voyage au cœur des étoiles ✨

Plongez dans une soirée magique sous la voûte céleste et laissez-vous emporter par la beauté de l’univers. Accompagnés par des passionnés d’astronomie, vous apprendrez à reconnaître les constellations, à percer les mystères des planètes et à observer les merveilles du ciel à travers des télescopes.

Au programme conférence sur le soleil et sur les étoiles avant l’initiation à l’observation des étoiles, découverte des secrets du cosmos, moments d’émerveillement partagés et ambiance conviviale sous le ciel nocturne. Que vous soyez curieux, amateur ou simple rêveur, cette soirée promet une expérience inoubliable entre science, contemplation et poésie.

Observation au télescope

Découverte des constellations

Exploration de la Lune et des planètes

Moments d’émerveillement et d’échanges

Préparez-vous à lever les yeux… et à voyager au-delà des étoiles. .

MAIRIE de Ste Marie 1, le Bourg Saint-Saulge 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 25 74 ot.coeurdenievre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : NUITS DES ETOILES

L’événement NUITS DES ETOILES Saint-Saulge a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Coeur de Nièvre