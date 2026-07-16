Nuits des étoiles Route de Meyssan Virazeil

Informations pratiques

Virazeil

Nuits des étoiles

Route de Meyssan Club d’Astronomie de L’Eaubonne Virazeil Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Un week-end attendu à Virazeil !

Nuits des étoiles , 7 et 8 aout 2026 , au Club d’Astronomie de l’Eaubonne , à Meyssan auprès du stade de rugby pour observer,po ur vous retrouver dans la bonne humeur et vous divertir sous le ciel étoiles de Virazeil .

Du bout de ses vingt ans, l’association maintient son ambition autour de la découverte des étoiles, des constellations, des galaxies, des nébuleuses, des amas d’étoiles ………

LE PROGRAMME

Vendredi 7 aout ,

A 20H30 projection vidéo animée par Mr Benoit REEVES, suivie de l’observation du ciel au moyen d’appareils spécialisés.

Buvette, food-truck seront disponibles sur place.

* Entrée gratuite *

Samedi 8 aout ,

Dès 14 h , les enfants pourrons nous rejoindre pour confectionner les fusées à eau et lancer celles -ci encadrés par l’animatrice .

Un stand de crêpes et une buvette seront prévus ,

le food truck sera à votre disposition .

Route de Meyssan Club d’Astronomie de L’Eaubonne Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 70 64 49 eaubonneastronomie@gmail.com

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English : Nuits des étoiles

L’événement Nuits des étoiles Virazeil a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne