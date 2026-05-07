Nuits des Forêts Grande Forêt d’Aiguines Ferme des Cavaliers gîte d’étape Aiguines

Aiguines

Nuits des Forêts Grande Forêt d’Aiguines

Ferme des Cavaliers gîte d’étape 1490, Route du Verdon Aiguines Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Bain de forêt éveil et sens animé par Audrey Ballatore, collation partagée à la Ferme des Cavaliers, minute d’écoute et randonnée nocturne à l’écoute des vivants animée par Maxence de Reliefs au coeur de la Grande Forêt d’Aiguines

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Ferme des Cavaliers gîte d’étape 1490, Route du Verdon Aiguines 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 70 21 64 tourisme@cclgv.fr

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English : Nights in the Woods: Aiguines Forest

“Awakening the Senses” forest bath led by Audrey Ballatore, a shared snack at the Ferme des Cavaliers, a moment of quiet reflection, and a nighttime nature walk led by Maxence from Reliefs to listen to the sounds of the forest in the heart of the Grande Forêt d’Aiguines

L’événement Nuits des Forêts Grande Forêt d’Aiguines Aiguines a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon