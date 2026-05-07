Nuits des Forêts Petite Forêt d’Aiguines RD71 Aiguines

Aiguines

Nuits des Forêts Petite Forêt d’Aiguines

RD71 La Petite Forêt Aiguines Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 18:30:00

fin : 2026-06-15 22:30:00

Date(s) :

2026-06-15

Nuit sonore dans la Réserve Biologique Dirigée d’Aiguines Présentation et découverte du site, écoute des chants d’oiseaux et des chauves-souris. Animée par Nathalie Durand de l’ONF, membre du réseau avifaune, unité territoriale Estérel Dracénie Verdon.

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RD71 La Petite Forêt Aiguines 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 70 21 64 tourisme@cclgv.fr

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English : Nights in the Woods: Little Aiguines Forest

Sound Night in the Aiguines Managed Biological Reserve: Introduction to and exploration of the site, listening to birdsong and bat calls. Led by Nathalie Durand of the ONF, a member of the avifauna network, Estérel Dracénie Verdon regional unit.

L’événement Nuits des Forêts Petite Forêt d’Aiguines Aiguines a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon