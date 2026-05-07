Nuits des Forêts Petite Forêt d’Aiguines RD71 Aiguines
Nuits des Forêts Petite Forêt d’Aiguines RD71 Aiguines lundi 15 juin 2026.
Aiguines
Nuits des Forêts Petite Forêt d’Aiguines
RD71 La Petite Forêt Aiguines Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 18:30:00
fin : 2026-06-15 22:30:00
Date(s) :
2026-06-15
Nuit sonore dans la Réserve Biologique Dirigée d’Aiguines Présentation et découverte du site, écoute des chants d’oiseaux et des chauves-souris. Animée par Nathalie Durand de l’ONF, membre du réseau avifaune, unité territoriale Estérel Dracénie Verdon.
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RD71 La Petite Forêt Aiguines 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 70 21 64 tourisme@cclgv.fr
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English : Nights in the Woods: Little Aiguines Forest
Sound Night in the Aiguines Managed Biological Reserve: Introduction to and exploration of the site, listening to birdsong and bat calls. Led by Nathalie Durand of the ONF, a member of the avifauna network, Estérel Dracénie Verdon regional unit.
L’événement Nuits des Forêts Petite Forêt d’Aiguines Aiguines a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon