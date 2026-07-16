Nuits d’été, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Nuits d’été Mercredi 30 septembre, 19h30 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T19:30:00+02:00 – 2026-09-30T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T19:30:00+02:00 – 2026-09-30T21:30:00+02:00

Elim Chan direction

Marianne Crebassa mezzo-soprano

Noriko Koide

Swaddling Silk and Gossamer Rain, pour orchestre (première suisse)

Hector Berlioz

Les Nuits d’été, op. 7

Béla Bartók

Concerto pour orchestre

La cheffe Elim Chan, nouvelle directrice musicale du San Francisco Symphony, retrouve l’OSR aux côtés de la mezzo-soprano Marianne Crebassa, avec au programme poésie française, création contemporaine et virtuosité orchestrale.

La soirée s’ouvre avec la première suisse de Swaddling Silk and Gossamer Rain de Noriko Koide, une œuvre délicate aux textures raffinées. Marianne Crebassa prête ensuite sa voix aux Nuits d’été de Berlioz, cycle emblématique où chaque mélodie explore les élans du cœur, entre rêve, amour et mélancolie. L’orchestre devient enfin le véritable protagoniste avec le Concerto pour orchestre de Bartók, une partition brillante et inventive.

Trois univers singuliers se répondent ainsi dans un concert sous la baguette d’Elim Chan.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/nuits-ete »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Elim Chan revient à l’OSR pour l’ouverture de la saison 2026. Au programme: poésie française, création contemporaine et virtuosité orchestrale.

© Laure Bernard