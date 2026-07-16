Nuits d’été, Victoria Hall, Genève
mercredi 30 septembre 2026 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Nuits d’été Mercredi 30 septembre, 19h30 Victoria Hall
Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T19:30:00+02:00 – 2026-09-30T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T19:30:00+02:00 – 2026-09-30T21:30:00+02:00
Elim Chan direction
Marianne Crebassa mezzo-soprano
Noriko Koide
Swaddling Silk and Gossamer Rain, pour orchestre (première suisse)
Hector Berlioz
Les Nuits d’été, op. 7
Béla Bartók
Concerto pour orchestre
La cheffe Elim Chan, nouvelle directrice musicale du San Francisco Symphony, retrouve l’OSR aux côtés de la mezzo-soprano Marianne Crebassa, avec au programme poésie française, création contemporaine et virtuosité orchestrale.
La soirée s’ouvre avec la première suisse de Swaddling Silk and Gossamer Rain de Noriko Koide, une œuvre délicate aux textures raffinées. Marianne Crebassa prête ensuite sa voix aux Nuits d’été de Berlioz, cycle emblématique où chaque mélodie explore les élans du cœur, entre rêve, amour et mélancolie. L’orchestre devient enfin le véritable protagoniste avec le Concerto pour orchestre de Bartók, une partition brillante et inventive.
Trois univers singuliers se répondent ainsi dans un concert sous la baguette d’Elim Chan.
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/nuits-ete »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Elim Chan revient à l’OSR pour l’ouverture de la saison 2026. Au programme: poésie française, création contemporaine et virtuosité orchestrale.
© Laure Bernard
À voir aussi à Genève
- «Spécial été» : un objet, un son, une histoire : à la rencontre du garçon saumon, MEG, Genève 16 juillet 2026
- PlasMAH ¦ Expositions en valise ¦ Édouard et Marguerite Naville, Musée d’art et d’histoire, Genève 16 juillet 2026
- Cours de Pilates, Musée d’art et d’histoire, Genève 16 juillet 2026
- Picnic Culturel avec Luciole – Ecstatic dance et repas Prix Libre, I am staying positive – buvette du parc des Cropettes, Genève 16 juillet 2026
- Lancy fait son cinéma | Dragons, Parc Marignac, Genève 16 juillet 2026