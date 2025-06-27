Nuits du Donjon à Montrichard

Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-05-16 21:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Le Donjon de Montrichard s’illumine à la nuit tombée pour vous faire vivre une expérience unique… Plongez dans un parcours nocturne immersif, entre légendes, lumières, mapping et vieilles pierres…

Nuits du Donjon à Montrichard. Plongez au cœur d’une aventure immersive au sein de la forteresse de Montrichard ! Lors d’un parcours nocturne spectaculaire, laissez-vous emporter par des projections lumineuses et des effets visuels étonnants. Grâce au mapping vidéo et aux jeux de lumière. .

Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

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English :

The Donjon de Montrichard lights up at nightfall for a unique experience? Immerse yourself in an immersive nocturnal journey through legends, lights, mapping and old stones?

L’événement Nuits du Donjon à Montrichard Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT41