Nuits-Saint-Jeures

Place de l’église Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Marché de producteurs et artisans. Pour les enfants, balade à dos d’ânes. Possibilité de se restaurer sur place. Concert Old School Project, Rock, Hard Rock 60/70.

Place de l’église Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 53 29 80 asso.2i2l43@gmail.com

Farmers’ and craftsmen’s market. Donkey rides for children. Catering available on site. Concert Old School Project, Rock, Hard Rock 60/70.

L’événement Nuits-Saint-Jeures Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon