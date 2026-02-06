Nuits Sonores Quai Pierre-Sémart La Mulatière

Nuits Sonores

Quai Pierre-Sémart Les Grandes locos La Mulatière Rhône

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

2026-05-13

En 2026, retrouvez la crème de la scène électronique internationale, nationale et lyonnaise ! Au programme de la musique et de la fête, des projets artistiques et des expériences uniques.

Quai Pierre-Sémart Les Grandes locos La Mulatière 69350 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes info@nuits-sonores.com

English : Nuits Sonores

Nuits sonores is a French festival entirely dedicated to electronic and independent music and the innovative cultures, visual and digital, which has become one of the most important festivals in Europe.

