Informations pratiques

Boussens

OBRA BUBBLE PRONOMADE(S)

SALLE DES FÊTES Boussens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 21:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Ça y est… la saison est en ligne !

La compagnie gersoise OBRA vous ouvrira les portes de l’univers obscur et sanglant de Macbeth. Avec Bubble, vous aurez la chance de découvrir la musicalité de la langue de Shakespeare, dans le texte! Nul besoin d’être anglophone pour en comprendre le sens.

Alistair, personnage à l’accent charmant, a pour point commun avec Macbeth une ambition démesurée. Quand Macbeth rêve de pouvoir, lui rêve de partager avec un public francophone ses passions pour la poésie de Shakespeare et la langue anglaise.

Dans un décor en constante transformation et sur fond de musique originale, ce conférencier joue tous les rôles et offre une véritable prouesse linguistique qui passe de l’histoire politique et sociale, aux relations tendues entre l’anglais et le français. Bubble est une célébration du langage et de la poésie, très loin du cours magistral.

coproductions

Théâtre du Grand Rond Toulouse / Ligue de l’enseignement du Gers / Le Tracteur, tiers lieu créatif et culturel Cintegabelle .

SALLE DES FÊTES Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie

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English :

That’s it… the season is online!

L’événement OBRA BUBBLE PRONOMADE(S) Boussens a été mis à jour le 2026-08-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE