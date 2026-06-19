Observation de la lune et des étoiles VIDOUZE Vidouze vendredi 19 juin 2026.

Vidouze

Observation de la lune et des étoiles

VIDOUZE 1 Camí de la Marlère Vidouze Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

En juillet 1969, regroupés en famille ou entre amis autour d’une radio ou d’un rare téléviseur, 600 millions de personnes, sur tous les continents, suivaient le premier pas d’un homme sur la Lune…

Avec le retour de l’homme autour de la Lune en 2026 avec la mission Artémis 2, l’envie nous prend d’éprouver cet enthousiasme pour la Lune dans un mouvement mondial, universel, dépassant toutes les frontières.

Comment ? Rien de plus simple. Nous souhaitons que chacun, petit ou grand, puisse découvrir lors d’un évènement mondial la Lune au travers d’un télescope ou d’une lunette astronomique. Surprenez les passants en leur offrant ce spectacle inattendu.

Dans le cadre de cet évènement On the Moon Again , Michel Quienen pose son matériel d’observation et vous propose d’explorer l’univers avec son télescope.

Ce fervent amateur d’astronomie invite les passants à observer la Lune et partager l’émerveillement.​

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VIDOUZE 1 Camí de la Marlère Vidouze 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 66 42 alaviedouce@gmail.com

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English :

In July 1969, gathered with family or friends around a radio or one of the few televisions available, 600 million people on every continent watched as a man took his first step on the Moon…

With humans set to return to the Moon in 2026 as part of the Artemis 2 mission, we’re inspired to rekindle this enthusiasm for the Moon through a global, universal movement that transcends all borders.

How? It couldn’t be simpler. We want everyone—young and old alike—to discover the Moon through a telescope or binoculars during a global event. Surprise passersby by treating them to this unexpected spectacle.

As part of this “On the Moon Again” event, Michel Quienen will set up his observing equipment and invite you to explore the universe through his telescope.

This avid astronomy enthusiast invites passersby to observe the Moon and share in the wonder.

L’événement Observation de la lune et des étoiles Vidouze a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65