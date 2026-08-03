Observation de l’éclipse solaire Salle Alain Ruault La Barben

Informations pratiques

La Barben

Observation de l’éclipse solaire

Mercredi 12 août 2026 à partir de 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

A l’occasion de l’éclipse solaire, l’Astroclub Barbenais evous propose un moment à partager en famille pour observer cette éclipse !

A partir de 18h, retrouvez les passionnés de l’Astroclub Barbenais à la salle Alain Ruault pour cette observation inédite de l’éclipse solaire !

Des lunettes spécifiques permettant de l’observer en toute sécurité seront en vente sur place (ou auprès de la MJC de la Salon de Provence).

N’oubliez pas votre pique-nique pour profiter aussi de l’observation du ciel nocturne qui est prévue dès la tombée de la nuit ! .

Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 78 14 32 28 astroclub.barbenais.mjc.salon@gmail.com

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English :

The Astro-Club of La Barben organize a special evening to observe the solar eclipse !

L’événement Observation de l’éclipse solaire La Barben a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Massif des Costes