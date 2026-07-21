Fêtes votives de La Barben Soirée karaoké Route des Feissiniers La Barben
lundi 3 août 2026 · Route des Feissiniers · La Barben
Informations pratiques
La Barben
Fêtes votives de La Barben Soirée karaoké
Lundi 3 août 2026 à partir de 20h. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
C’est la saison des fêtes votives dans les villages, et La Barben ne déroge pas à la règle ! Pour la dernière soirée, le Comité des Fêtes vous propose un grand karaoké !
Ce soir, DJ Julien Hory vous passe le micro ! A vous de chanter lors de cette soirée karaoké !
Côté restauration
Barbecue, grillades
Frites
Pensez à réserver pour le repas !
Pour les plus jeunes, des stands forains seront également présents pendant toute la durée des fêtes pêche aux canards, stand de tir, chaises volantes, cascades et churros ! .
Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com
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English :
It is summer, and in Provence it’s the season for votive festival. Tonight in La Barben, it’s karaoke party !
L’événement Fêtes votives de La Barben Soirée karaoké La Barben a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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