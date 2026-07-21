Fêtes votives de La Barben Messe de la Saint-Sauveur Route du Château La Barben
samedi 1 août 2026 · Route du Château · La Barben
Informations pratiques
La Barben
Fêtes votives de La Barben Messe de la Saint-Sauveur
Samedi 1er août 2026 à partir de 19h. Route du Château Eglise Saint-Sauveur de La Barben La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Comme chaque année, la messe de la Saint-Sauveur sera célébrée à l’occasion de la fête du saint.
La messe se tiendra à l’église Saint-Sauveur, à proximité du château. .
Route du Château Eglise Saint-Sauveur de La Barben La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 08 40 eglisesaintsauveurlb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As every year, the mass in honor of the patron saint will be celebrated at the church of La Barben.
L’événement Fêtes votives de La Barben Messe de la Saint-Sauveur La Barben a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes
À voir aussi à La Barben (Bouches-du-Rhône)
- Fêtes votives de la Saint-Sauveur à La Barben Route des Feissiniers La Barben 31 juillet 2026
- Fêtes votives de La Barben Soirée Summer Night et soirée mousse Route des Feissiniers La Barben 31 juillet 2026
- Fêtes votives de La Barben Journée d’animations Route des Feissiniers La Barben 1 août 2026
- Fêtes votives de La Barben Soirée années 90-2000 Route des Feissiniers La Barben 2 août 2026
- Concours d’aïoli parc des cèdres, La Barben La Barben 3 août 2026