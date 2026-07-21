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AGENDA · La Barben

Fêtes votives de La Barben Messe de la Saint-Sauveur Route du Château La Barben

samedi 1 août 2026 · Route du Château · La Barben

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Route du Château
Adresse
Eglise Saint-Sauveur de La Barben
Ville
13330 La Barben
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

La Barben

Fêtes votives de La Barben Messe de la Saint-Sauveur

Samedi 1er août 2026 à partir de 19h. Route du Château Eglise Saint-Sauveur de La Barben La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Comme chaque année, la messe de la Saint-Sauveur sera célébrée à l’occasion de la fête du saint.
La messe se tiendra à l’église Saint-Sauveur, à proximité du château.   .

Route du Château Eglise Saint-Sauveur de La Barben La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 08 40  eglisesaintsauveurlb@gmail.com

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English :

As every year, the mass in honor of the patron saint will be celebrated at the church of La Barben.

L’événement Fêtes votives de La Barben Messe de la Saint-Sauveur La Barben a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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