Fêtes votives de La Barben Soirée Summer Night et soirée mousse Route des Feissiniers La Barben

Informations pratiques

La Barben

Fêtes votives de La Barben Soirée Summer Night et soirée mousse

Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 20h. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

C’est la saison des fêtes votives dans les villages, et La Barben ne déroge pas à la règle ! Ce soir, le Comité des Fêtes vous propose une soirée Summer Night !

Pour cette première soirée de festivités, DJ Julien Hory vous propose une soirée Summer Night !

Côté restauration

Rougail saucisse

Formage

Dessert

Pensez à réserver pour le repas !



Pour les plus jeunes, des stands forains seront également présents pendant toute la durée des fêtes pêche aux canards, stand de tir, chaises volantes, cascades et churros ! .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com

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English :

It’s the season for village festivals, and La Barben is no exception! Tonight, the Festival Committee is hosting a Summer Night event!

L’événement Fêtes votives de La Barben Soirée Summer Night et soirée mousse La Barben a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes