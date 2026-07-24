Fêtes votives de La Barben Journée d’animations Route des Feissiniers La Barben

Informations pratiques

La Barben

Fêtes votives de La Barben Journée d’animations

Samedi 1er août 2026.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Cette année, une journée d’animations pour toute la famille est pévue balades à poney, jeux camarguais, soirée mousse…

Chaque jour, des festivités, repas et animations, pour rassembler petits et grands !

Pendant toute la durée des Fêtes, quelques stands forains ouvriront également en soirée pour régaler les plus jeunes (pêche aux canards, stand de tir, chaises volantes, cascades, churros).



Au programme de ce samdedi à vivre en famille



– de 8h30 à 11h30 promenades à poney proposées par les Ecuries du Baou, sur le boulodrome

– 16h30 jeux camarguais sur la place Forbin

– 18h15 soirée mousse dédiée aux enfants !

– 19h00 messe de la Saint-Sauveur

– 20h00 Repas cochon confit à la catalane (20€)

– Soirée blanche animée par DJ Louise

– 22h Soirée mousse



Venez nombreux ! .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com

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English :

This year, activivties are proposed all day long poney rides, horses games, foam parties…

L’événement Fêtes votives de La Barben Journée d’animations La Barben a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes