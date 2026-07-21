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Fêtes votives de La Barben Soirée années 90-2000 Route des Feissiniers La Barben

dimanche 2 août 2026 · Route des Feissiniers · La Barben

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Route des Feissiniers
Adresse
Parc des Cèdres
Ville
13330 La Barben
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

La Barben

Fêtes votives de La Barben Soirée années 90-2000

Dimanche 2 août 2026 à partir de 20h. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

C’est la saison des fêtes votives dans les villages, et La Barben ne déroge pas à la règle ! Ce soir, le Comité des Fêtes vous propose une soirée spéciale Années 90-2000 !
DJ Julien Hory vous propose de re-plonger dans les années 90 et 2000 ce soir !

Côté restauration
Moules, frites
Formage
Dessert
Pensez à réserver pour le repas !

Pour les plus jeunes, des stands forains seront également présents pendant toute la durée des fêtes pêche aux canards, stand de tir, chaises volantes, cascades et churros !   .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86  comitefetes.labarben@gmail.com

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English :

It is summer, and in Provence it’s the season for votive festival. Tonight in La Barben, it’s a 90s and 2000s party !

L’événement Fêtes votives de La Barben Soirée années 90-2000 La Barben a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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