Fêtes votives de La Barben Soirée années 90-2000 Route des Feissiniers La Barben

Informations pratiques

La Barben

Fêtes votives de La Barben Soirée années 90-2000

Dimanche 2 août 2026 à partir de 20h. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

C’est la saison des fêtes votives dans les villages, et La Barben ne déroge pas à la règle ! Ce soir, le Comité des Fêtes vous propose une soirée spéciale Années 90-2000 !

DJ Julien Hory vous propose de re-plonger dans les années 90 et 2000 ce soir !



Côté restauration

Moules, frites

Formage

Dessert

Pensez à réserver pour le repas !



Pour les plus jeunes, des stands forains seront également présents pendant toute la durée des fêtes pêche aux canards, stand de tir, chaises volantes, cascades et churros ! .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com

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English :

It is summer, and in Provence it’s the season for votive festival. Tonight in La Barben, it’s a 90s and 2000s party !

L’événement Fêtes votives de La Barben Soirée années 90-2000 La Barben a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes