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AGENDA · Prinquiau

Observation des insectes Prinquiau

jeudi 23 juillet 2026 · Prinquiau

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
44260 Prinquiau
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Prinquiau

Observation des insectes

Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-31 2026-08-06

Locaux… et moins locaux. Observation des insectes locaux sur une zone naturelle. Démonstration des différences anatomiques avec des insectes séchés dans des boites entomologiques. Présence d’insectes tropicaux pour plus d’étoiles dans les yeux !
En partenariat avec Actias.
Sur inscription, places limitées.
À partir de 4 ans.   .

Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 60 16  contact@estuairesillontourisme.fr

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English :

L’événement Observation des insectes Prinquiau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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