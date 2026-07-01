Informations pratiques

Prinquiau

Observation des insectes

Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-31 2026-08-06

Locaux… et moins locaux. Observation des insectes locaux sur une zone naturelle. Démonstration des différences anatomiques avec des insectes séchés dans des boites entomologiques. Présence d’insectes tropicaux pour plus d’étoiles dans les yeux !

En partenariat avec Actias.

Sur inscription, places limitées.

À partir de 4 ans. .

Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 60 16 contact@estuairesillontourisme.fr

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English :

L’événement Observation des insectes Prinquiau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay