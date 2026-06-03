Observation des oiseaux en canoë Availles-Thouarsais
Observation des oiseaux en canoë Availles-Thouarsais jeudi 9 juillet 2026.
Availles-Thouarsais
Observation des oiseaux en canoë
Availles-Thouarsais Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet propose de nombreuses animations dans le cadre du Printemps du Thouet. Ce jeudi 9 juillet, découvrez la rivière et ses oiseaux lors d’une sortie canoë avec une spécialiste du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et Détours dans l’eau de 8 h 30 à 11 h 30. Sur inscription 05 49 64 85 98. Tarifs 14 € par personne. .
Availles-Thouarsais 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 85 98
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English : Observation des oiseaux en canoë
L’événement Observation des oiseaux en canoë Availles-Thouarsais a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet