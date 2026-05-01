OBSERVATION DU CIEL ÉTOILÉ Termes

Termes

OBSERVATION DU CIEL ÉTOILÉ

4 Camin d’al Castel Termes Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Observation du ciel étoilé des Corbières avec Jamy, animateur astrologue au Château de Termes !

Le château de Termes ouvre ses portes à la nuit tombée pour une soirée d’observation astronomique gratuite.

Vendredi 29 mai à 21h30.

Dans le cadre du dispositif départemental Quoi de neuf ? , la forteresse royale de Termes se transforme en observatoire à ciel ouvert le temps d’une soirée. Perché dans un environnement préservé de toute pollution lumineuse, le site offre un cadre exceptionnel pour scruter la voûte céleste.

Rendez-vous devant l’accueil du château, suivi d’une quinzaine de minutes de marche jusqu’au point d’observation. Sur place, vous pourrez admirer le ciel étoilé à l’œil nu comme à travers des équipements spécialisés, et partir à la découverte des mythes et légendes qui habitent les constellations depuis l’Antiquité grâce à l’intervenant.

Une belle occasion pour petits et grands de renouer avec le ciel nocturne dans un cadre médiéval saisissant.

Infos pratiques

Prévoir un plaid, une lampe à lumière rouge et des chaussures de marche.

Sur réservation.

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4 Camin d’al Castel Termes 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 09 20 chateau.termes@gmail.com

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English :

Starry sky observation in the Corbières with Jamy, an astrologer at Château de Termes!

Château de Termes opens its doors at dusk for a free evening of astronomical observation.

Friday May 29 at 9.30pm.

As part of the department’s Quoi de neuf? program, the royal fortress of Termes is transformed into an open-air observatory for one evening. Perched in an environment preserved from light pollution, the site offers an exceptional setting for scrutinizing the celestial vault.

Meet in front of the château reception desk, followed by a 15-minute walk to the observation point. Here, you can admire the starry sky with the naked eye or through specialized equipment, and learn about the myths and legends that have inhabited the constellations since ancient times.

A great opportunity for young and old to reconnect with the night sky in a striking medieval setting.

Practical info

Bring a plaid, a red-light lamp and walking shoes.

Reservations required.

L’événement OBSERVATION DU CIEL ÉTOILÉ Termes a été mis à jour le 2026-05-19 par