Observation du soleil Parc du Manoir des Sciences Réaumur
Observation du soleil Parc du Manoir des Sciences Réaumur vendredi 31 juillet 2026.
Observation du soleil
Parc du Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur Vendée
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Observation du soleil avec Village du ciel
Avec Village du ciel
Dans l’après-midi, profitez de la présence des membres du club Village du ciel pour observer le soleil en toute sécurité et en savoir plus sur cet astre. .
Parc du Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire
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English :
Sun observation with Village du ciel
L’événement Observation du soleil Réaumur a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges