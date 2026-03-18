Observation du soleil Parc du Manoir des Sciences Réaumur

Observation du soleil

Parc du Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Observation du soleil avec Village du ciel

Avec Village du ciel

Dans l’après-midi, profitez de la présence des membres du club Village du ciel pour observer le soleil en toute sécurité et en savoir plus sur cet astre. .

Parc du Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire

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English :

Sun observation with Village du ciel

L’événement Observation du soleil Réaumur a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges