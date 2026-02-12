Observation et baguage sur une mangeoire à Rougemont

Rougemont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-20 09:00:00

fin : 2027-02-20 17:00:00

Date(s) :

2027-02-20

Venez observer et apprendre à reconnaître les oiseaux hivernants de nos jardins, avec un spécialiste et bagueur ornithologique !

Animé par Pierre Piotte.

Places limitées afin d’éviter un afflux trop important de personnes pouvant perturber les oiseaux. Permanence prévue de 9 h à 17 h. Lieu de RDV à Rougemont précisé lors de l’inscription au 03 81 80 27 66 (prévoir repas tiré du sac si présence en journée complète). .

Rougemont 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 27 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Observation et baguage sur une mangeoire à Rougemont

L’événement Observation et baguage sur une mangeoire à Rougemont Rougemont a été mis à jour le 2026-02-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)