Observation La vie secrète de la cigogne blanche Saint-Agnant
Observation La vie secrète de la cigogne blanche Saint-Agnant mercredi 20 mai 2026.
Saint-Agnant
Observation La vie secrète de la cigogne blanche
parking du pont de Robert sur la D123 Saint-Agnant Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Observation de couples de cigognes avec des jumelles.
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parking du pont de Robert sur la D123 Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44
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English : The secret life of the white stork
Observing pairs of storks through binoculars.
L’événement Observation La vie secrète de la cigogne blanche Saint-Agnant a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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