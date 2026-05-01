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Observation La vie secrète de la cigogne blanche Saint-Agnant

Observation La vie secrète de la cigogne blanche Saint-Agnant mercredi 20 mai 2026.

Adresse : parking du pont de Robert sur la D123

Ville : 17620 Saint-Agnant

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Agnant

Observation La vie secrète de la cigogne blanche

parking du pont de Robert sur la D123 Saint-Agnant Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Observation de couples de cigognes avec des jumelles.
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parking du pont de Robert sur la D123 Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 

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English : The secret life of the white stork

Observing pairs of storks through binoculars.

L’événement Observation La vie secrète de la cigogne blanche Saint-Agnant a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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