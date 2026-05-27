Cauterets

[OBSERVATION] Point Rencontre

Plateau du Clot Site du Pond d’Espagne CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées partageront avec vous leurs savoirs et leurs connaissances. L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers de la vallée.

Le rendez-vous du point rencontre se situe à proximité du refuge du Clot à partir de 10h (durée 2h). Il sera matérialisé par un panneau du Parc national.

Plateau du Clot Site de Pont d’Espagne.

Annulation en cas d’intempéries.

Animation gratuite Sans inscription

Renseignements au 05 62 92 52 56.

Parking du Puntas payant

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Plateau du Clot Site du Pond d’Espagne CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Park rangers from the Pyrenees National Park will share their knowledge and expertise with you. This is your chance to find out more about their job, and to whet your curiosity about the valley?s natural, cultural and landscape heritage.

The meeting point is located near the refuge du Clot, starting at 10am (duration: 2h). It will be marked by a National Park sign.

Plateau du Clot Pont d’Espagne site.

Cancelled in case of bad weather.

Free activity No registration

Information: 05 62 92 52 56.

Parking du Puntas paying

L’événement [OBSERVATION] Point Rencontre Cauterets a été mis à jour le 2026-05-27 par OT de Cauterets|CDT65