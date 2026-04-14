Observation publique du Soleil, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq
Observation publique du Soleil, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq dimanche 3 mai 2026.
Observation publique du Soleil Dimanche 3 mai, 14h30 Forum des Sciences Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00
Tout savoir sur le Soleil, apprendre à l’observer, parler astronomie en famille… Grâce à ces observations, petits et grands peuvent découvrir ou redécouvrir l’astre qui nous éclaire et nous réchauffe tous : le Soleil !
Tout public (enfants et adultes)
Forum des Sciences 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5 [{« type »: « phone », « value »: « 0359739600 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-forumdessciences@lenord.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://forumdepartementaldessciences.fr »}]
Avec le CARL (Club astronomique de la région lilloise)
iStock
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