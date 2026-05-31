Observer, décrire et nommer les fleurs, Bois régional de Chigny, Chanteloup-en-Brie

Observer, décrire et nommer les fleurs Samedi 4 juillet, 14h00 Bois régional de Chigny Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Une animation pour apprendre à identifier les plantes sauvages communes. Vous les croisez souvent sur le trottoir, dans votre jardin ou dans les parcs… les plantes sont partout au point que souvent, nous ne les voyons plus ! Vous aimeriez apprendre à les reconnaître ? Comprendre comment les observer ? Savoir vous servir d’une flore et d’une loupe botanique ? Cette sortie est faite pour vous ! Matériel prêté (loupe).

Bois régional de Chigny Avenue Brûlée, 77600 Chanteloup en Brie Chanteloup-en-Brie 77600 Seine-et-Marne Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Forêt Fleurs

R.E.N.A.R.D.