Occagnes en Lumières Salle communale Occagnes
Occagnes en Lumières Salle communale Occagnes vendredi 29 mai 2026.
Occagnes en Lumières
Salle communale Rue de l’église Occagnes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Les extérieurs de l’église de Cuy seront illuminés mais l’accès à l’église sera fermé pour cause de travaux.
Dans ce contexte, l’exposition de peinture aura lieu les 29, 30 et 31 mai 2026 dans la salle communale d’Occagnes.
Le vernissage de l’exposition se tiendra le 29 mai à 18h et l’exposition sera accessible tout le week-end de 10h à 18h. .
Salle communale Rue de l’église Occagnes 61200 Orne Normandie +33 6 31 60 55 04 asecdecuy@gmail.com
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English : Occagnes en Lumières
L’événement Occagnes en Lumières Occagnes a été mis à jour le 2026-03-16 par Conseil départemental de l’Orne