Salle communale Chemin de l’église Occagnes Orne

Début : 2026-05-29 21:30:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29 2026-05-30

Les extérieurs de l’église de Cuy seront illuminés mais l’accès à l’église sera fermé pour cause de travaux.

Dans ce contexte, l’exposition de peintures aura lieu les 29, 30 et 31 mai 2026 dans la salle communale d’Occagnes.

Le vernissage de l’exposition se tiendra le 29 mai à 18h et l’exposition sera accessible tout le week-end de 10h à 18h. .

