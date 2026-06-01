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OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM Rue de la Coural Soubès

OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM Rue de la Coural Soubès samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue de la Coural

Adresse : Place de l'Aire

Ville : 34700 Soubès

Département : Hérault

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Soubès

OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM

Rue de la Coural Place de l’Aire Soubès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM
Balade botanique, initiation aux danses occitanes, musique et FEU ! De 16h à 00h30. Buvette et petite restauration disponible sur place à partir de 19h. CB ok. Accès PMR   .

Rue de la Coural Place de l’Aire Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 6 13 61 46 70  belleshistoires.soubes@gmail.com

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English : OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM

OCCITANIA EN MUSICA! TOTAL FESTUM

L’événement OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM Soubès a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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