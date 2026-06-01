OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM Rue de la Coural Soubès
OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM Rue de la Coural Soubès samedi 20 juin 2026.
Soubès
OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM
Rue de la Coural Place de l’Aire Soubès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM
Balade botanique, initiation aux danses occitanes, musique et FEU ! De 16h à 00h30. Buvette et petite restauration disponible sur place à partir de 19h. CB ok. Accès PMR .
Rue de la Coural Place de l’Aire Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 6 13 61 46 70 belleshistoires.soubes@gmail.com
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English : OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM
OCCITANIA EN MUSICA! TOTAL FESTUM
L’événement OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM Soubès a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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