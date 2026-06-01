OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM Rue de la Coural Soubès

Soubès

OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM

Rue de la Coural Place de l’Aire Soubès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM

Balade botanique, initiation aux danses occitanes, musique et FEU ! De 16h à 00h30. Buvette et petite restauration disponible sur place à partir de 19h. CB ok. Accès PMR .

Rue de la Coural Place de l’Aire Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 6 13 61 46 70 belleshistoires.soubes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM

OCCITANIA EN MUSICA! TOTAL FESTUM

L’événement OCCITANIA EN MUSICA ! TOTAL FESTUM Soubès a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC