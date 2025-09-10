Océan Giromagny

Océan Giromagny dimanche 15 février 2026.

Océan

7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Début : 2026-02-15 11:00:00

fin : 2026-02-15 12:00:00

2026-02-15

Une petite fille solitaire n’hésite pas à plonger dans une crevasse pour sauver des eaux son coquillage. Un voyage onirique à la rencontre des créatures qui peuplent les fonds marins.

Dans cette nouvelle création, théâtre d’ombres colorées, marionnettes, vidéo et paysages sonores nous immergent dans les profondeurs de l’océan. Ce monde vaste et mystérieux, connu de tous et pourtant encore en grande partie inexploré, est un lieu d’aventures et de découvertes sans fin, une source intarissable pour l’imaginaire, où mille histoires sont possibles. .

