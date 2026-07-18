Informations pratiques

Paimbœuf

OCTOBRE EN LUMIÈRE

Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-12 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20

Chaque année, la CCSE met à l’honneur les seniors en participant à la Semaine Bleue nationale, qu’elle décline tout au long du mois d’octobre.

Les associations et structures d’accueil locales multiplient les animations durant ce mois festif dédié à la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale.

Programme d’Octobre en lumière ICI>>>



DISCUTER AVEC DES PERSONNES ÂGÉES, C’EST BON POUR LE MORAL !

Le Centre Socioculturel Mireille Moyon vous propose de participer à des temps de convivialité au domicile d’une personne âgée isolée.

Encadrée par le coordinateur de l’association, l’objectif de cette action solidaire est de créer du lien social et de vivre ensemble des échanges enrichissants.

Ces visites sont possibles sur les 6 communes de la CCSE. Quel que soit votre temps disponible, l’action s’adaptera à vos contraintes personnelles.

Renseignements Steven BARBIER (coordinateur Actions 60 ans et plus) 06 29 79 57 52 ou 02 44 06 01 58 steven.barbier@csc-mireillemoyon.fr .

Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 70 12 info@cc-sudestuaire.fr

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English :

L’événement OCTOBRE EN LUMIÈRE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Saint Brevin