OCTOBRE ROSE MAIRIE D’EAUNES Eaunes

Informations pratiques

Eaunes

OCTOBRE ROSE

MAIRIE D’EAUNES 1 Place des Champs de Vignes Eaunes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 22:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Octobre Rose à Eaunes !

Rendez-vous samedi 3 octobre pour la traditionnelle marche solidaire !

À l’occasion d’Octobre Rose, la Ville d’Eaunes et le CCAS se mobilisent une nouvelle fois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et témoigner leur soutien aux personnes concernées par la maladie.

Samedi 3 octobre, rejoignez- nous pour la traditionnelle marche solidaire, avec un départ à 14h00 depuis la mairie, suivi d’animations conviviales au Parc de l’Abbaye.

Ouvert à toutes et à tous, cet événement est gratuit et sans

inscription.

Ensemble, mobilisons- nous pour cette belle cause ! .

MAIRIE D’EAUNES 1 Place des Champs de Vignes Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 70 23 service.ccas@mairieaunes.fr

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English :

Pink October in Eaunes!

See you on Saturday, October 3, for the traditional charity walk!

L’événement OCTOBRE ROSE Eaunes a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE