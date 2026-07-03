STEN ET CHARDON CENTRE HERMÈS Eaunes
samedi 10 octobre 2026 · CENTRE HERMÈS · Eaunes
Informations pratiques
Eaunes
STEN ET CHARDON
CENTRE HERMÈS 145 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-10 22:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Les artistes de variété font partie de notre patrimoine… mais les connaît-on vraiment ?
À travers enquêtes et démonstrations musicales, deux agents de la SACEM dévoilent avec humour les mystères et idées reçues autour de la chanson française. .
CENTRE HERMÈS 145 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 70 23 service.culture@mairieaunes.fr
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English :
Are variety show performers part of our cultural heritage? But do we really know them?
L’événement STEN ET CHARDON Eaunes a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE