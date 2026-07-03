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STEN ET CHARDON CENTRE HERMÈS Eaunes

samedi 10 octobre 2026 · CENTRE HERMÈS · Eaunes

STEN ET CHARDON CENTRE HERMÈS Eaunes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
CENTRE HERMÈS
Adresse
145 Avenue de la Mairie
Ville
31600 Eaunes
Département
Haute-Garonne
Tarif

Eaunes

STEN ET CHARDON

CENTRE HERMÈS 145 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Les artistes de variété font partie de notre patrimoine… mais les connaît-on vraiment ?
À travers enquêtes et démonstrations musicales, deux agents de la SACEM dévoilent avec humour les mystères et idées reçues autour de la chanson française.   .

CENTRE HERMÈS 145 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 70 23  service.culture@mairieaunes.fr

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English :

Are variety show performers part of our cultural heritage? But do we really know them?

L’événement STEN ET CHARDON Eaunes a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE