STEN ET CHARDON CENTRE HERMÈS Eaunes

Informations pratiques

Eaunes

STEN ET CHARDON

CENTRE HERMÈS 145 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 21:00:00

fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Les artistes de variété font partie de notre patrimoine… mais les connaît-on vraiment ?

À travers enquêtes et démonstrations musicales, deux agents de la SACEM dévoilent avec humour les mystères et idées reçues autour de la chanson française. .

CENTRE HERMÈS 145 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 70 23 service.culture@mairieaunes.fr

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English :

Are variety show performers part of our cultural heritage? But do we really know them?

L’événement STEN ET CHARDON Eaunes a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE