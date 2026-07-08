Informations pratiques

Palavas-les-Flots

OCTOBRE ROSE FAIT SON CARNAVAL

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

19h

La Ligue contre le cancer et la ville de Palavas-les-Flots organisent une soirée sur le thème du carnaval au profit d’Octobre Rose !

Animation musicale avec Goldstar.

Pestauration et buvette sur place.

Tarif 5 euros

Salle Bleue .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English :

7:00 p.m.

The League Against Cancer and the town of Palavas-les-Flots are hosting a carnival-themed evening to benefit Pink October!

Live music by Goldstar.

Food and drinks available on site.

L’événement OCTOBRE ROSE FAIT SON CARNAVAL Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34