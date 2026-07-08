OCTOBRE ROSE FAIT SON CARNAVAL Palavas-les-Flots
vendredi 2 octobre 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
OCTOBRE ROSE FAIT SON CARNAVAL
1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
19h
La Ligue contre le cancer et la ville de Palavas-les-Flots organisent une soirée sur le thème du carnaval au profit d’Octobre Rose !
Animation musicale avec Goldstar.
Pestauration et buvette sur place.
Tarif 5 euros
Salle Bleue .
1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
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English :
7:00 p.m.
The League Against Cancer and the town of Palavas-les-Flots are hosting a carnival-themed evening to benefit Pink October!
Live music by Goldstar.
Food and drinks available on site.
L’événement OCTOBRE ROSE FAIT SON CARNAVAL Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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