OCTOBRE ROSE JOURNÉE SOLIDAIRE La Livinière
samedi 10 octobre 2026 · La Livinière
Informations pratiques
La Livinière
OCTOBRE ROSE JOURNÉE SOLIDAIRE
Foyer municipal et centre-bourg La Livinière Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Journée solidaire Octobre Rose à La Livinière. Randonnée Rythm’n Marche dès 8h30, vide-grenier, marché d’artisans, expo de véhicules anciens, jeux, tombola à 15h, buvette et restauration. Touche de rose souhaitée !
L’Amicale des Donneurs de sang de La Livinière Félines Minervois Siran organise une grande journée festive et solidaire dans le cadre d’Octobre Rose.
Au programme de cet événement ouvert à tous
— Marche solidaire Rythm’n Marche (départ à 8h30 du foyer municipal, participation minimum 2 €).
— Vide-grenier.
— Marché de producteurs et de créateurs.
— Exposition de voitures et motos anciennes.
— Jeux, animations et tirage au sort de la tombola à 15h.
— Buvette et restauration sur place tout au long de la journée.
Une touche de rose sur vos tenues est vivement souhaitée pour marquer votre soutien à la lutte contre le cancer du sein ! Venez nombreux partager ce moment convivial et engagé au cœur du Minervois. .
Foyer municipal et centre-bourg La Livinière 34210 Hérault Occitanie +33 6 26 52 95 39
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English :
Pink October Solidarity Day in La Livinière. Rythm’n Marche walk starting at 8:30 a.m., yard sale, artisan market, vintage car show, games, raffle at 3:00 p.m., refreshments and food. A touch of pink is encouraged!
L’événement OCTOBRE ROSE JOURNÉE SOLIDAIRE La Livinière a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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