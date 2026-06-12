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Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Mauléon-Licharre

Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Mauléon-Licharre

Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Mauléon-Licharre vendredi 16 octobre 2026.

Adresse : Place Jean Lougarot

Ville : 64130 Mauléon-Licharre

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 16 octobre 2026

Fin : vendredi 16 octobre 2026

Tarif :

Mauléon-Licharre

Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein

Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

La Soule se mobilise pour octobre rose.
La prévention est l’affaire de tous réservez la date. Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur.   .

Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein

L’événement Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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