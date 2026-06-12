Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Mauléon-Licharre
Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Mauléon-Licharre vendredi 16 octobre 2026.
Mauléon-Licharre
Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein
Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
La Soule se mobilise pour octobre rose.
La prévention est l’affaire de tous réservez la date. Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .
Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein
L’événement Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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