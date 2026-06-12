Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Mauléon-Licharre vendredi 16 octobre 2026.

Mauléon-Licharre

Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein

Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

La Soule se mobilise pour octobre rose.

La prévention est l’affaire de tous réservez la date. Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .

Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein

L’événement Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque