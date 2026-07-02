Octobre Rose (marche) Martillac
dimanche 11 octobre 2026 · Martillac
Informations pratiques
Martillac
Octobre Rose (marche)
Place Marcel Vayssière Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Ensemble, marchons pour Octobre Rose !
Rejoignez-nous pour une marche solidaire dans le cadre d’Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein.
Date DIMANCHE 11 OCTOBRE 2026
Lieu de départ Place Marcel Vayssière
Heure Rendez-vous à 9h30. Départ 10h00
Participation libre. Faisons de chaque pas un message d’espoir et de soutien.
Vous pouvez faire un don sur https://collecter.ligue-cancer.net/projects/martillac-marche-pour-octobre-rose
(déductible des impôts)
Co-organisée par la Municipalité et l’association Cawet Rando. .
Place Marcel Vayssière Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 71 20 secretariat@mairie-martillac.fr
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English : Octobre Rose (marche)
L’événement Octobre Rose (marche) Martillac a été mis à jour le 2026-07-02 par Sud Bordeaux Tourisme
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