Informations pratiques

Martillac

Octobre Rose (marche)

Place Marcel Vayssière Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Ensemble, marchons pour Octobre Rose !

Rejoignez-nous pour une marche solidaire dans le cadre d’Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein.

Date DIMANCHE 11 OCTOBRE 2026

Lieu de départ Place Marcel Vayssière

Heure Rendez-vous à 9h30. Départ 10h00

Participation libre. Faisons de chaque pas un message d’espoir et de soutien.

Vous pouvez faire un don sur https://collecter.ligue-cancer.net/projects/martillac-marche-pour-octobre-rose

(déductible des impôts)

Co-organisée par la Municipalité et l’association Cawet Rando. .

Place Marcel Vayssière Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 71 20 secretariat@mairie-martillac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre Rose (marche)

L’événement Octobre Rose (marche) Martillac a été mis à jour le 2026-07-02 par Sud Bordeaux Tourisme