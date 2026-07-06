[Octobre Rose] Repas et concert aux Halles en Scène Route de Forges Buchy

Informations pratiques

Buchy

[Octobre Rose] Repas et concert aux Halles en Scène

Route de Forges La Halle en Scène Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Le Comité des Fêtes de Buchy vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale au profit d’Octobre Rose !

Au programme

Un repas gourmand (jambon braisé et pommes de terre rissolées, fromages, dessert et café)

Un concert du groupe 9PM, qui vous fera danser sur les plus grands succès pop & funk .

Route de Forges La Halle en Scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 69 14 14 comitedesfetesdebuchy@gmail.com

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English : [Octobre Rose] Repas et concert aux Halles en Scène

L’événement [Octobre Rose] Repas et concert aux Halles en Scène Buchy a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin