[Octobre Rose] Repas et concert aux Halles en Scène Route de Forges Buchy
samedi 17 octobre 2026 · Route de Forges · Buchy
Informations pratiques
Buchy
[Octobre Rose] Repas et concert aux Halles en Scène
Route de Forges La Halle en Scène Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Le Comité des Fêtes de Buchy vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale au profit d’Octobre Rose !
Au programme
Un repas gourmand (jambon braisé et pommes de terre rissolées, fromages, dessert et café)
Un concert du groupe 9PM, qui vous fera danser sur les plus grands succès pop & funk .
Route de Forges La Halle en Scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 69 14 14 comitedesfetesdebuchy@gmail.com
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English : [Octobre Rose] Repas et concert aux Halles en Scène
L’événement [Octobre Rose] Repas et concert aux Halles en Scène Buchy a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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