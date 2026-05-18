Théâtre Confiture et pâté de Blaireau Route de Forges Buchy

Informations pratiques

Buchy

Théâtre Confiture et pâté de Blaireau

Route de Forges Halle en scène Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

C’est à Buchy, le 20septembre 2026 à 15h, à moins de 30 minutes de Rouen que vous assisterez à la prochaine pièce de théâtre Confiture et pâté de Blaireau , une comédie écrite par J.P MOURICE.

Dans la salle de spectacle Halle en Scène, la troupe de théâtre Arts part entière , vous invite à venir nombreux !

Synopsis

Un couple de parisiens, ainsi qu’une femme étrange, découvrent la vie à la campagne profonde et celle de leurs hôtes qui sont pour le moins surprenant.

Mais sont-ils venus là pour se reposer ou pour une autre raison que les propriétaires connaissent bien ?

Et arriveront- ils à leurs fins ?

Une comédie écrite par J.P MOURICE

La pièce sera jouée par les comédiens de la troupe ARTS part entière.

Avec Valérie Lopez- Patrick Pattin- Mélanie Lancien Nathalie Gaudin Dufour -Yves Lopez .

Route de Forges Halle en scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 41 25 86

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English : Théâtre Confiture et pâté de Blaireau

L’événement Théâtre Confiture et pâté de Blaireau Buchy a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin