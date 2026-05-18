Théâtre Confiture et pâté de Blaireau Route de Forges Buchy
dimanche 20 septembre 2026 · Route de Forges · Buchy
Informations pratiques
Buchy
Théâtre Confiture et pâté de Blaireau
Route de Forges Halle en scène Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
C’est à Buchy, le 20septembre 2026 à 15h, à moins de 30 minutes de Rouen que vous assisterez à la prochaine pièce de théâtre Confiture et pâté de Blaireau , une comédie écrite par J.P MOURICE.
Dans la salle de spectacle Halle en Scène, la troupe de théâtre Arts part entière , vous invite à venir nombreux !
Synopsis
Un couple de parisiens, ainsi qu’une femme étrange, découvrent la vie à la campagne profonde et celle de leurs hôtes qui sont pour le moins surprenant.
Mais sont-ils venus là pour se reposer ou pour une autre raison que les propriétaires connaissent bien ?
Et arriveront- ils à leurs fins ?
Une comédie écrite par J.P MOURICE
La pièce sera jouée par les comédiens de la troupe ARTS part entière.
Avec Valérie Lopez- Patrick Pattin- Mélanie Lancien Nathalie Gaudin Dufour -Yves Lopez .
Route de Forges Halle en scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 41 25 86
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English : Théâtre Confiture et pâté de Blaireau
L’événement Théâtre Confiture et pâté de Blaireau Buchy a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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