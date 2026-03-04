Octobre rose Sère-Rustaing
Octobre rose Sère-Rustaing samedi 17 octobre 2026.
Octobre rose
SERE-RUSTAING Sère-Rustaing Hautes-Pyrénées
Début : 2026-10-17 08:30:00
fin : 2026-10-17
2026-10-17
2éme édition.
Inscription à partir de 8h30, départ 9h30 pour 6km.
Ravitaillement.
Dress code Rose.
SERE-RUSTAING Sère-Rustaing 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie
2nd edition.
Registration from 8:30am, start at 9:30am for 6km.
Refreshments.
Dress code Pink.
