Ode aux meufs, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes
samedi 3 octobre 2026 · TNT - Terrain Neutre Théâtre · Nantes
Informations pratiques
Ode aux meufs Samedi 3 octobre, 18h00 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique
gratuit et sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Car on ne donnera jamais assez de crédit aux femmes, ce spectacle est un concert guitare/voix qui traverse des générations d’artistes plurielles. D’Anne Sylvestre Lorie, de Coline Rio à Lhasa de Sela, Claraz chante sa playlist de rêve, celle qui a influencé son parcours de musicienne.
Un concert intimiste et féministe, à la fois doux et joyeux, mêlant des reprises de 10 musiciennes et des compositions originales. Une parenthèse musicale acoustique, douce et invitante qui explore la vulnérabilité, la beauté des failles et l’envie de les partager.
Écrit et interprété par Claraz.
TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Car on ne donnera jamais assez de crédit aux femmes, ce spectacle est un concert guitare/voix qui traverse des générations d’artistes plurielles. concert intimiste
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