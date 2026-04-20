Peyrehorade

Odette et la musique du vent

Salle d’Aspremont Peyrehorade Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Plongez dans l’univers d’Odette et la Musique du Vent ! Ce spectacle original est un véritable voyage fantastique entre musique, voix et théâtre. Il réunit sur scène plus de cent artistes de moins de 25 ans pour une performance unique avec l’orchestre junior de la Musicale des Gaves et le choeur en scène des Petits Poly-Songs. D’après une histoire originale d’Armelle Dufau. Direction musicale Mélanie Bernajusang. Direction du choeur Flavie Nicogossian. Mise en scène Loïc Labaste. Les bénéfices de la soirée seront reversés aux œuvres sociales des sapeurs-pompiers des Landes. .

Salle d’Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52

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English : Odette et la musique du vent

L’événement Odette et la musique du vent Peyrehorade a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans