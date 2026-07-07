Odyssée ATELIER WHACKING Le théâtre Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée ATELIER WHACKING

Le théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09 20:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Né dans les années 70 au sein des clubs LGBT+, le whacking émerge dans les communautés noires et afro-latines. Danse libératrice, il permet d’affirmer sa singularité à travers un mélange de groove, d’attitude et d’acting. Alliant technique, musicalité et énergie communicative, il invite au partage et à l’expression de soi. La danseuse Sofia Stanic et co-organisatrice de l’évènement Waack in Paris , vous propose de découvrir le whacking, quel que soit votre niveau.

Durée 1h30

Dès 16 ans, .

Le théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Odyssée ATELIER WHACKING

L’événement Odyssée ATELIER WHACKING Périgueux a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Communal de Périgueux