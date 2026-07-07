Odyssée ATELIER WHACKING Le théâtre Périgueux
vendredi 9 octobre 2026 · Le théâtre · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Odyssée ATELIER WHACKING
Le théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09 20:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Né dans les années 70 au sein des clubs LGBT+, le whacking émerge dans les communautés noires et afro-latines. Danse libératrice, il permet d’affirmer sa singularité à travers un mélange de groove, d’attitude et d’acting. Alliant technique, musicalité et énergie communicative, il invite au partage et à l’expression de soi. La danseuse Sofia Stanic et co-organisatrice de l’évènement Waack in Paris , vous propose de découvrir le whacking, quel que soit votre niveau.
Durée 1h30
Dès 16 ans, .
Le théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Odyssée ATELIER WHACKING
L’événement Odyssée ATELIER WHACKING Périgueux a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Communal de Périgueux
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