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Odyssée ATELIER WHACKING Le théâtre Périgueux

vendredi 9 octobre 2026 · Le théâtre · Périgueux

Odyssée ATELIER WHACKING Le théâtre Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le théâtre
Adresse
11 Rue Denfert Rochereau
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Odyssée ATELIER WHACKING

Le théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09 20:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Né dans les années 70 au sein des clubs LGBT+, le whacking émerge dans les communautés noires et afro-latines. Danse libératrice, il permet d’affirmer sa singularité à travers un mélange de groove, d’attitude et d’acting. Alliant technique, musicalité et énergie communicative, il invite au partage et à l’expression de soi. La danseuse Sofia Stanic et co-organisatrice de l’évènement Waack in Paris , vous propose de découvrir le whacking, quel que soit votre niveau.

Durée 1h30
Dès 16 ans,   .

Le théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 

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English : Odyssée ATELIER WHACKING

L’événement Odyssée ATELIER WHACKING Périgueux a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Communal de Périgueux

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